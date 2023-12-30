Сотрудница спортивного комплекса «Динамо» погибла во время обстрела в Белгороде

Сотрудница спортивного центра «Динамо» погибла в результате обстрела центра города со стороны ВСУ, сообщает телеграм-канал «Мутко против» со ссылкой на местные СМИ.

По данным белгородского издания «Фонарь» в момент, когда начался обстрел, в спорткомплексе шла тренировка по гимнастике.

«Когда это началось, я как раз была на тренировке, ждала детей. Слава богу, мои никто не пришёл, были две гимнастки. Когда начался обстрел, я забежала в тренерскую, закрыла их собой, и мы спрятались там под окном.

А Света только выходила как раз в этот момент, когда мы пришли на тренировку. В общем забежали, попало что-то в машину и ещё куда-то. Короче говоря, три-четыре девочки раненые, мужчина, который за рулём сидел, у него осколок в спине. Свету осколком прямым попаданием в голову убило сразу на месте. Мы отделались нервным стрессом, «Динамо» стёкла повредило, и всё… Слава богу, что стены были старые, поэтому здание устояло», — приводит слова женщины, которая была в момент прилёта в клубе, телеграм-канал «Белгород|Фонарь».

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил поддержку жителям Белгорода в связи с обстрелами.