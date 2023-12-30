Артемьев — о бронзе ЧМ по блицу: между вторым и третьим местом для меня нет разницы

Российский шахматист, гроссмейстер Владислав Артемьев высказался о своём третьем месте на чемпионате мира по блицу, завершившемся в Самарканде (Узбекистан).

«Я несколько раз был близок к медалям на этих чемпионатах мира, но лучшим результатом было четвёртое место, дважды причём. Это самое обидное место. Поэтому очень хотелось взять медаль в этот раз, причём понятно, что между первым и третьим местом разница есть, а между вторым и третьим — для меня нет. Поэтому в предпоследнем туре я играл с Алексеем Сараной, и были шансы на победу, но я решил зафиксировать повторение, предпочёл синицу в руках.

А в последнем туре играл с Фабиано Каруаной — наверное, это одна из самых сложных жеребьёвок, которые могли быть. Партия протекала сложно, но мне удалось отбиться. В общем и целом хороший результат, и я очень доволен», — приводит слова Артемьева ТАСС.

Напомним, первым на турнире стал норвежец Магнус Карлсен (16 очков), вторым — россиянин Даниил Дубов (15,5 очка). На счету Артемьева по итогам чемпионата мира было 15 очков.