ВАДА может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в случае невыполнения ряда соответствующих действий может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, сообщили в пресс-службе ВАДА.

«ВАДА хорошо осведомлено о текущих проблемах, связанных с Испанским антидопинговым агентством (CELAD), и внимательно следит за его деятельностью, чтобы гарантировать его соответствие Всемирному антидопинговому кодексу. В рамках этого мы можем подтвердить, что существует ряд невыполненных действий, которые CELAD необходимо принять в срочном порядке. Невыполнение этого требования приведёт к тому, что в отношении него будет инициирована процедура обеспечения соответствия. ВАДА всегда будет обеспечивать, чтобы CELAD и все антидопинговые организации возбуждали дела в тех случаях, где это необходимо в соответствии с кодексом, неоправданные задержки в рассмотрении дел недопустимы», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

Напомним, 28 декабря издание Relevo опубликовало информацию о том, что испанское антидопинговое агентство неоднократно позволяло спортсменам оставаться безнаказанными за нарушение антидопинговых правил с 2017 по 2022 год в обход правилам ВАДА. По информации источника, CELAD могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных пробах атлетов. Так, компания, контролирующая проведение тестов, брала пробы с помощью единого контрагента, что запрещено испанским законодательством.