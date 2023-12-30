Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ВАДА может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия кодексу

ВАДА может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия кодексу
Аудио-версия:
Комментарии

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в случае невыполнения ряда соответствующих действий может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, сообщили в пресс-службе ВАДА.

«ВАДА хорошо осведомлено о текущих проблемах, связанных с Испанским антидопинговым агентством (CELAD), и внимательно следит за его деятельностью, чтобы гарантировать его соответствие Всемирному антидопинговому кодексу. В рамках этого мы можем подтвердить, что существует ряд невыполненных действий, которые CELAD необходимо принять в срочном порядке. Невыполнение этого требования приведёт к тому, что в отношении него будет инициирована процедура обеспечения соответствия. ВАДА всегда будет обеспечивать, чтобы CELAD и все антидопинговые организации возбуждали дела в тех случаях, где это необходимо в соответствии с кодексом, неоправданные задержки в рассмотрении дел недопустимы», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

Напомним, 28 декабря издание Relevo опубликовало информацию о том, что испанское антидопинговое агентство неоднократно позволяло спортсменам оставаться безнаказанными за нарушение антидопинговых правил с 2017 по 2022 год в обход правилам ВАДА. По информации источника, CELAD могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных пробах атлетов. Так, компания, контролирующая проведение тестов, брала пробы с помощью единого контрагента, что запрещено испанским законодательством.

Материалы по теме
СМИ: антидопинговое агентство Испании 5 лет скрывало положительные пробы спортсменов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android