Брусникина: ждём ОИ, посмотрим, как это будет проходить без российских синхронисток

Президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина, трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы высказалась о пропуске российскими синхронистками Олимпиады в Париже (Франция), которая пройдёт в 2024 году.

«Перед Новым годом хочется верить в лучшее. У нас впереди Игры БРИКС и Игры дружбы, мы как федерация должны провести эти соревнования на высоком уровне, с участием наших иностранных гостей.

С нетерпением ждём Олимпийских игр. Посмотрим, как это будет проходить без нас, кто и как будет биться за те медали, борьбы за которые нас незаслуженно заранее лишили. Томас Бах говорит, что он даёт шанс всем спортсменам, но на самом деле это не так. Уже те условия, которые есть от международной федерации, лишают нас возможности отобраться на Олимпийские игры», — приводит слова Брусникиной «Матч ТВ».

Напомним, согласно критериям МОК, россияне не могут выступать в командных видах спорта. Индивидуальных выступлений синхронистов правилами Олимпиад не предусмотрено.