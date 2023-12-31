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Гунина рассказала, как шахматы помогают ей бороться с болезнью

Гунина рассказала, как шахматы помогают ей бороться с болезнью
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Российская шахматистка, гроссмейстер Валентина Гунина, которая в субботу, 30 декабря, выиграла чемпионат мира по блицу, проходивший в Самарканде (Узбекистан), рассказала, как шахматы помогают ей бороться с болезнью. Спортсменка ранее рассказывала, что болеет волчанкой.

«Когда меня сажают за шахматную доску и говорят тренироваться или играть, мне становится намного легче, потому что я не думаю о своей болезни и о том, как это тяжело. Должна сказать, что горжусь собой, это действительно тяжело», — приводит слова Гуниной пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Напомним, Валентина Гунина стала чемпионкой мира по блицу второй раз в карьере. Ранее она выигрывала этот турнир в 2012 году.

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