Польша наказала судью, работавшую на турнире с участием россиян и белорусов

Польская федерация гимнастики лишила тренерской и судейской лицензии Ирину Лорткипанидзе, которая работала на турнире «Небесная грация» (Sky Grace) в Пекине (Китай). Об этом сообщает пресс-служба Польской федерации гимнастики (PZG).

Известно, что на соревнованиях в Пекине приняли участие 19 стран, среди которых были Россия и Республика Беларусь. Однако Польша выступает против восстановления возможности русских и белорусских спортсменов участвовать в международных соревнованиях, поэтому осудила работу судьи Лорткипанидзе.

Правление польской федерации настроено категорично. В сообщении на сайте представители организации обозначили, что будут и в дальнейшем предпринимать шаги и пресекать подобные случаи с целью сохранения доброго имиджа федерации.