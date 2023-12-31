Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Польша наказала судью, работавшую на турнире с участием россиян и белорусов

Польша наказала судью, работавшую на турнире с участием россиян и белорусов
Аудио-версия:
Комментарии

Польская федерация гимнастики лишила тренерской и судейской лицензии Ирину Лорткипанидзе, которая работала на турнире «Небесная грация» (Sky Grace) в Пекине (Китай). Об этом сообщает пресс-служба Польской федерации гимнастики (PZG).

Известно, что на соревнованиях в Пекине приняли участие 19 стран, среди которых были Россия и Республика Беларусь. Однако Польша выступает против восстановления возможности русских и белорусских спортсменов участвовать в международных соревнованиях, поэтому осудила работу судьи Лорткипанидзе.

Правление польской федерации настроено категорично. В сообщении на сайте представители организации обозначили, что будут и в дальнейшем предпринимать шаги и пресекать подобные случаи с целью сохранения доброго имиджа федерации.

Материалы по теме
Критерии допуска российских гимнастов чуть смягчили. Но эти поблажки ничего не меняют
Критерии допуска российских гимнастов чуть смягчили. Но эти поблажки ничего не меняют
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android