Стал известен список участников Турнира претендентов-2024

Шахматный турнир претендентов пройдет в Торонто (Канада) со 2 по 25 апреля 2024 года. Стал известен список его участников, в которой вошли самый молодой гроссмейстер Индии, 17-летний Гукеш Доммараджу и серебряный призер чемпионата мира — 2019, 20-летний Алиреза Фируджа из Франции.

Шахматы. Окончательный список участников Турнира претендентов:

Ян Непомнящий (Россия)

(Россия) Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

(Индия) Фабиано Каруана (США)

(США) Ниджат Абасов (Азербайджан)

(Азербайджан) Видит Сантош Гуджрати (Индия)

(Индия) Хикару Накамура (США)

(США) Гукеш Доммараджу (Индия)

(Индия) Алиреза Фируджа (Франция)

Напомним, в этом году изменилась система отбора. Первую путёвку получает действующий вице-чемпион мира, следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

Стоит отметить, что лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, прошедший на турнир, отказался от участия. Его место занял Ниджат Абасов, который стал четвёртым на Кубке мира.