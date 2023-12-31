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«Мы допускали ошибки». Бесо Зоидзе подвел итоги 2023 года

«Мы допускали ошибки». Бесо Зоидзе подвел итоги 2023 года
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Тренер сборной по мини-футболу Бесо Зоидзе подвёл итоги уходящего года. Он оценил работу тренерского штаба, заявив, что без ошибок в 2023 не обошлось.

«Не стоит забывать, что для меня лично и всего тренерского штаба в целом, это был первый год работы с национальной сборной. Мы сталкивались с неожиданными проблемами, допускали ошибки, получали ценный опыт и преодолевали вместе все непростые ситуации.

Считаю, что мы прошли 2023 достаточно стабильно, хотя есть ощущение, что могли бы выступить лучше в плане результата. В любом случае, было очень интересно!» — приводит слова Зоидзе пресс-служба Российского футбольного союза.

Напомним, помимо сборной он является главным тренером клуба КПРФ, который занимает вторую строчку в Высшей лиге по мини-футболу и пятую строчку в Суперлиге.

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