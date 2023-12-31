Тренер сборной России по пляжному футболу: наш процесс работы выстроен правильно

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв подвёл итоги 2023 года для национальной команды.

«Если оценивать уходящий 2023 год, то в целом он сложился для нашей команды достаточно хорошо. Мы сумели сыграть в такое непростое время 26 матчей, из которых 23 были выиграны. Особенно нам удался Кубок Наций. Очень круто, что в Санкт-Петербург приехали сильные международные сборные. ОАЭ, Сенегал и Иран входят в первую мировую десятку и нам было очень приятно показать хороший футбол в таком сильном по уровню участников турнире. И, что самое главное, добились результата, взяли первое место. Пожалуй, это победа больше всего запомнилась в 2023 году. Из менее глобального отмечу успешное выступление сборной России во всех контрольных матчах, что лично для меня очень важно. Их было достаточно много и победы над Саудовской Аравией, Оманом, ОАЭ, Беларусью и Парагваем говорят о том, что курс, взятый тренерским штабом на ближайшие сезоны – верный. Мы вводим в состав определённое количество новых футболистов, даём шанс тем ребятам, которые до этого лишь изредка были в составе национальной команды. Поэтому считаю, что весь наш процесс в этом плане выстроен правильно и даст в ближайшее время плоды.

Было у нас и одно выступление со знаком минус. В Минске на II Играх стран СНГ победить не удалось. Ложкой дегтя в этом сезоне стало для нас поражение по пенальти от Ирана в полуфинале турнира. Самое обидное, что по характеру и ходу матча мы должны были уверенно решать все вопросы в основное время. Или уж точно обязаны были дожать иранцев в овертайме. Не получилось и взяли в итоге лишь третье место в Минске, но так или иначе это очередная медаль в копилку нашей сборной. А учитывая, что Игры проходили сразу после Кубка Наций, можно считать золоту и бронзу в двух важнейших турнирах года хорошим результатом», — приводит слова Лихачёва BSRussia.