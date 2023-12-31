Международный гроссмейстер и тренер по шахматам Сергей Шипов подвёл итоги чемпионата мира по блицу и рапиду для российских шахматистов. Турнир проходил в Самарканде (Узбекистан). По его итогам россиянки Анастасия Боднарук и Валентина Гунина стали чемпионками мира в рапиде и блице соответственно.

«Чемпионат мира был очень интересный, прошло много результативных интересных партий. Особенно меня порадовали наши девушки, которые взяли два золота из двух — это потрясающий результат. Очень жаль, что у мужчин никто не поборолся с Магнусом Карлсеном. Он без особых проблем выиграл блиц и рапид, как будто все заранее согласились уступить ему и разыгрывать второе место. Но всё равно приятно, что в блице второе и третье места остались за нашими ребятами. Мы завоевали четыре медали и хорошо закончили год.

Хочу отметить, что две медали завоевали наши бывшие шахматисты. Под каким бы флагом они ни играли, они всё равно воспитанники нашей школы, и это никогда не изменить. Так что можно смело говорить, что этот чемпионат мира принёс славу и успех российской школе шахмат», — приводит слова Шипова ТАСС.