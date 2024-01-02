Участник трёх Олимпиад угандийский легкоатлет Киплагат найден мёртвым в машине в Кении

34-летний легкоатлет из Уганды Бенджамин Киплагат был найден мёртвым в Кении, сообщает Daily Monitor.

По информации источника, в ночь с 30 на 31 декабря 2023 года в полицию поступило сообщение о несчастном случае в округе Уасин Гишу. Полицейские прибыли на место и обнаружили на водительском сиденье автомобиля Киплагата с ножевыми ранениями в грудь и шею. Было установлено, что машина врезалась в мотоцикл, владелец которого пытался блокировать путь, затем совершил преступление и скрылся.

«Мы расследуем произошедшее, чтобы выяснить все детали. Мы можем подтвердить, что найденный мёртвым мужчина — это спортсмен Бенджамин Киплагат», — сообщили в полиции.

Киплагат специализировался на беге на 3000 метров и представлял Уганду на международных соревнованиях. Спортсмен выступал на трёх Олимпиадах (2008, 2012, 2016), а также являлся участником шести чемпионатов мира. На счету Киплагата серебро юниорского чемпионата мира 2008 года и бронза чемпионата Африки 2012 года.