Гроссмейстер Карякин рассказал о неприятной ситуации, которая произошла с ним в зоне СВО

Победитель турнира претендентов 2016 года, участник матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, как во время поездки в Херсонскую область (зона СВО) находился за рулем автомобиля и попал в ДТП. Шахматист доставлял гуманитарную помощь.

«Я бываю в зоне СВО приблизительно раз в месяц, а одна поездка недавно сложилась очень неудачно. Мы в ноябре везли гуманитарную помощь нашим бойцам и попали в очень сильное ДТП. Я был со своими друзьями, машина несколько раз перевернулась, но, слава богу, все остались живы. Я, правда, сломал пару рёбер, они до сих пор немного побаливают, но в целом ничего страшного. Это произошло в Херсонской области», — сказал Карякин в интервью «РИА Новости».

Сергей Карякин был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) за открытую поддержку СВО. В декабре гроссмейстер вошёл в «Команду Путина», образованную к выборам президента Российской Федерации 2024 года.