В ФШР объяснили отказ польского гроссмейстера от рукопожатия плохим воспитанием

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв прокомментировал инцидент, произошедший на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан).

Напомним, в социальных сетях журналиста Андреаса Пападопулоса появился видеоролик, на котором российский шахматист Денис Хисматуллин перед началом партии хотел поприветствовать польского гроссмейстера Ян-Кшиштофа Дуду, протянув ему руку, однако поляк показал, что не намерен отвечать на приветствие.

«Дуда не ответил на рукопожатие Денису — если воспитание не на должном уровне, что можно сказать? Это традиция, этикет многовековой. К сожалению, лучший польский шахматист, сильный гроссмейстер манерам не обучен», — цитирует Ткачёва ТАСС.