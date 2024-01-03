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В ФШР объяснили отказ польского гроссмейстера от рукопожатия плохим воспитанием

В ФШР объяснили отказ польского гроссмейстера от рукопожатия плохим воспитанием
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв прокомментировал инцидент, произошедший на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан).

Напомним, в социальных сетях журналиста Андреаса Пападопулоса появился видеоролик, на котором российский шахматист Денис Хисматуллин перед началом партии хотел поприветствовать польского гроссмейстера Ян-Кшиштофа Дуду, протянув ему руку, однако поляк показал, что не намерен отвечать на приветствие.

«Дуда не ответил на рукопожатие Денису — если воспитание не на должном уровне, что можно сказать? Это традиция, этикет многовековой. К сожалению, лучший польский шахматист, сильный гроссмейстер манерам не обучен», — цитирует Ткачёва ТАСС.

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