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Губерниев назвал дураком польского гроссмейстера, отказавшегося пожать руку россиянину

Губерниев назвал дураком польского гроссмейстера, отказавшегося пожать руку россиянину
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Известный российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об инциденте с отказом от рукопожатия на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан).

Напомним, польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину перед началом партии чемпионата.

«Польский гроссмейстер отказался пожать руку российскому шахматисту? Отказался — ну и дурак. Оказалось, что дуракам закон не писан. Ещё и в 2024 году! Как мы в детстве говорили: «Дуракам закон не писан, если писан — так расписан». Поэтому могу сказать: «Поздравляю, гроссмейстер, вы дурак!» Цитирую классика», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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