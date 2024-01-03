В ФИДЕ ответили, накажут ли Дуду за отказ пожимать руку российскому гроссмейстеру на ЧМ

Пресс-служба Международной федерации шахмат (ФИДЕ) отреагировала на скандальный инцидент, произошедший в конце декабря на чемпионате мира в Самарканде (Узбекистан).

Напомним, сильнейший польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку российскому шахматисту Денису Хисматуллину. Он жестом показал, что не собирается приветствовать россиянина.

В ФИДЕ напомнили, что рукопожатие не является регламентированным ритуалом для шахматистов, поэтому отказ от него не влечёт за собой каких-либо санкций или автоматического проигрыша. При этом комиссия ФИДЕ по этике всё равно может наложить санкции на шахматиста, не пожавшему руку сопернику.

«Это может произойти только в случае, если соперник, которому отказались жать руку, потребует этого от Комиссии по этике. В ситуации с Дудой — Хисматуллиным таких заявлений не поступало», — приводит слова представителя ФИДЕ «РБК-Спорт».