«Есть ещё в мире шахмат люди, способные на поступок». Непомнящий высмеял арбитра Суровы

Российский шахматист Ян Непомнящий высмеял главного судью чемпионата мира по блицу в Самарканде (Узбекистан) Ивана Суровы, который признал игру с Даниилом Дубовым договорной и обнулил спортсменам результаты за ничью.

Суровы рассказал, что принял бы такое решение даже при участии Карлсена, а многие гроссмейстеры благодарили его после произошедшего инцидента.

Фото: Из соцсетей Яна Непомнящего

«Читаешь, и отрадно становится, что есть ещё в мире шахмат люди, способные на поступок. Нет, на Поступок! Обнаружил нарушителей и сурово наказал. Правда, таких партий в каждом туре, особенно ближе к концу турнира и особенно в призовой пульке, по несколько штук. Не заметил, бывает. Суровый, а не железный. Не всё сразу. И идут гроссмейстеры, солнцем палимые, благодарить главного судью, и длинна та очередь, и не видать ей конца», — написал Непомнящий в своём телеграм-канале.

Напомним, в 11-м туре чемпионата мира по блицу Непомнящий и Дубов ходили только конями, а затем вернули их в исходное положение.