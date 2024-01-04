Магнус Карлсен отреагировал на включение его в число участников турнира претендентов

Норвежский шахматист Магнус Карлсен высказался о попадании в список участников Турнира претендентов – 2024.

«Спасибо за приглашение, просто сейчас я не хочу состоять ни в одном клубе, где бы я был членом», — написал Карлсен в своих соцсетях.

Ранее появилась информация, что Карлсен отказался от участия, а его место займёт 28-летний азербайджанец Ниджат Абасов, который стал четвёртым на Кубке мира. Однако официального подтверждения от ФИДЕ не было.

Кроме Карлсена, в турнире претендентов примет участие ещё семь человек: Ян Непомнящий (Россия), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Хикару Накамура (США), Гукеш Доммараджу (Индия) и Алиреза Фируджа (Франция).