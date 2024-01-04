Видео: в Дагестане загорелся спортивный зал, огонь охватил кровлю здания

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В республике Дагестан (село Агвали Цумадинского района) загорелся одноэтажный спортивный зал, огонь полностью охватил кровлю здания.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Дагестане. В селе Агвали Цумадинского района горит спортивный зал. Огонь полностью охватил кровлю одноэтажного здания», — говорится в сообщении главного управления МЧС.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео с места событий.

В МЧС сообщают, что в 17:31 пожар был локализован. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания на данный момент неизвестны.

В связи с пожаром в здании спортзала детско-юношеской спортивной школы в селе Агвали прокуратура республики организовала проверку. Отмечается, что «в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований законодательства о пожарной безопасности».