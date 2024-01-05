Осуждённый за убийство бегун-ампутант Оскар Писториус вышел на свободу

Южноафриканский бегун-ампутант Оскар Писториус, осуждённый за убийство своей девушки Ривы Стенкамп в 2013 году, вышел из тюрьмы, сообщает Reuters. По информации источника, Писториус находится дома.

Шестикратный чемпион Паралимпийских игр Писториус убил Стенкамп 14 февраля 2013 года, сделав несколько выстрелов в запертую дверь ванной комнаты в своём доме. В 2014 году паралимпиец был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорён к пяти годам тюрьмы, однако был выпущен через год и отправлен под домашний арест. Прокуратура подала несколько протестов на решение суда, и в 2017 году Писториуса приговорили к 13 годам и 5 месяцам тюремного заключения за умышленное убийство.

Напомним, Писториус подавал прошение об условно-досрочном освобождении в марте прошлого года, однако ему было отказано в УДО. В ноябре 2023 года прошло новое рассмотрение прошения паралимпийца, которое было удовлетворено Департаментом исправительных учреждений ЮАР, так как Писториус отбыл минимальный срок тюремного заключения (половину срока).