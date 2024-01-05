Боднарук — о партии Непомнящего и Дубова на ЧМ: они хотели выразить протест организаторам

Российская шахматистка Анастасия Боднарук, чемпионка мира по рапиду, высказалась о партии гроссмейстеров из России Яна Непомнящего и Даниила Дубова на чемпионате мира по блицу. Спортсмены по ходу встречи ходили только конями, затем вернули всё в исходное положение и завершили партию, за что впоследствии судья признал её договорной и аннулировал результаты.

«Объяснить это могут только сами Даниил и Ян. Насколько понимаю, они хотели выразить протест организаторам турнира. Вопросов к ним действительно было немало. Очень долгими были промежутки между партиями, и в какой-то момент терялась концентрация.

Пошла бы сама на такую акцию? На такой протест мне бы смелости не хватило», — приводит слова спортсменки издание «РИА Новости Спорт».