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Боднарук — о дресс-коде на ЧМ: помягче нужно относиться к участникам, комфорт очень важен

Боднарук — о дресс-коде на ЧМ: помягче нужно относиться к участникам, комфорт очень важен
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Российская шахматистка Анастасия Боднарук высказалась о дресс-коде, который требовали от спортсменов организаторы чемпионата мира по блицу и рапиду в Самарканде (Узбекистан), отметив, что ей самой пришлось переодеть ботинки, чтобы не получить штраф.

Напомним, нидерландку Анну-Маю Казарян на турнире оштрафовали за приход в игровой зал в «слишком спортивной обуви».

«И мне организаторы выписали предупреждение, когда пришла на первый тур в чёрных классических кроссовках. Они очень похожи на ботинки, но, как оказалось, в такой обуви играть нельзя. После жёлтой карточки пришлось переобуваться, иначе грозил штраф и даже снятие с турнира. Да, организаторы очень большое внимание уделяли дресс-коду, но почему-то некоторые топовые гроссмейстеры-мужчины ходили в кроссовках, которые не соответствовали установленным правилам.

В принципе, дресс-код, который был установлен в Самарканде, неплохой. Хотя не понимаю, чем организаторов не устроили мои красивые ботинки, в которых было очень удобно находиться за столиком. В результате пришлось переобуться в туфли. Теперь они станут моим талисманом. А вообще, помягче нужно относиться к участникам, для которых комфорт очень важен. Особенно когда играешь блиц. А туфли-талисман буду возить с собой на все соревнования!» — приводит слова спортсменки издание «РИА Новости Спорт».

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