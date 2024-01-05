«Каждая хочет вырвать тебе волосы». Гунина — о конкуренции в женских шахматах

Гроссмейстер и заслуженный мастер спорта России по шахматам Валентина Гунина заявила, что конкуренция в женских шахматах в России настолько высокая, что уровень сложности можно приравнять к чемпионату мира.

«Перед чемпионатом мира мы шутили, что с российскими девочками сложнее всего играть на международных турнирах, потому что каждая хочет тебе вырвать волосы. На чемпионате России у нас было 11 сдвоенных туров и было невероятно сложно. В какие-то моменты сложнее, чем в Самарканде», — приводит слова Гуниной ТАСС.

Отметим, что 34-летняя шахматистка стала двукратной чемпионкой мира по блицу, победив 30 декабря в Самарканде (Узбекистан). Гроссмейстер набрала 14 очков в 17 турнирах. Гунина также является пятикратной чемпионкой России.