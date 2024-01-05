Рёю Кобаяси стал первым в квалификации на «Турне четырёх трамплинов»

5 января в Бишовсхофене (Австрия) прошли прыжки квалификации в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2023/2024 по прыжкам с трамплина среди мужчин (HS142). Первым стал обладатель кубка мира и призёр чемпионата мира среди юниоров Рёю Кобаяси из Японии (138,0 м), набрав 162,6 балла.

Второе место занял австрийский прыгун Штефан Крафт с результатом 134,0 метра и 154,8 балла. Замыкает тройку лидеров австриец Клеменс Айгнер, прыгнувший на 134,5 метра и 153,0 балла. Всего в квалификации приняли участие 59 спортсменов, 50 из них будут стартовать уже 6 января в парах.

Три первых места окажутся в паре со спортсменами, замыкающими проход в следующий этап: Грегор Шлиренцауэр (Швейцария) — 50-е место. Данил Васильев (Казахстан) — 49-е место. Давид Хаген (Австрия) — 48-е место.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. «Турне четырёх трамплинов». Четвёртый этап. Бишовсхофен, Австрия

HS142. Квалификация

1. Рею Кобаяси (Япония) – 162,6 балла (138,0 м)

2. Штефан Крафт (Австрия) – 154,8 (134,0)

3. Клеменс Айгнер (Австрия) – 153,0 (134,5)