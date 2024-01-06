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Прыгун Камиль Стох вернулся в топ-10 на КМ-2023/2024

Прыгун Камиль Стох вернулся в топ-10 на КМ-2023/2024
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Польский прыгун, трёхкратный олимпийский чемпион Камиль Стох вернулся в десятку лучших в квалификации на Кубке мира – 2023/2024 в Бишофсхофене (Австрия). Он финишировал, прыгнув на 130,0 метра и набрав 142,8 балла. Об этом сообщает Sport.pl.

Эти соревнования показали, что в прыжках Стоха появилась положительная динамика и он развивает их в нужном направлении. Ранее у польского прыгуна были проблемы на разбеге, потом он слишком рано приземлялся.

Отметим, что Стох стал лучшим в квалификации из всех представителей Польши. Следующий по результату поляк, двукратный чемпион мира Петр Жила – на 20-м месте. Всего шесть польских прыгунов прошли квалификацию и будут стартовать в парах 6 января.

Стох оказался в паре с Дзюнсиро Кобаяси, старшим братом Рёю Кобаяси, занявшего первое место в квалификации.

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