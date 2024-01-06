«Он один из лучших прыгунов». Веллингер — о Кобаяси на «Турне четырёх трамплинов»

5 января завершился старт квалификации на четвёртом этапе Кубка мира — 2023/2024 в Бишофсхофене (Австрия). Немецкий прыгун, двукратный олимпийский чемпион Андреас Веллингер стал девятым, прыгнув на 128,0 метра, набрав 144,3 балла. Сам спортсмен заявил, что всем пора признать, что Рёю Кобаяси, ставший первым в квалификации, — один из лучших прыгунов.

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«Он один из лучших прыгунов с трамплина всех времён, и вы должны признать это без зависти» — приводит слова Веллингера ARD.

Говоря о собственном результате, Веллингер отшутился, сказав, что ему стоит зайти в IKEA, чтобы купить более длинный стол и оттолкнуться повыше завтра.

Веллингер стартует 6 января в паре с Антти Аалто из Финляндии, ставшим 42-м в квалификации.