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Губерниев: верю в возвращение российского спорта в 2024 году, но только отчасти

Губерниев: верю в возвращение российского спорта в 2024 году, но только отчасти
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Известный российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы на возвращение российского спорта на мировую арену в 2024 году.

«Российскому спорту в 2024 году пожелаю возвращения. Отчасти верю в это, но в целом — нет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России и Беларуси до участия в Олимпийских играх в Париже. До Олимпиады в Париже допустят тех, кто прошёл квалификацию. Спортсмены выступят в нейтральном статусе и смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. В видах, где от страны допускается лишь один атлет, для нейтрального статуса будут доступны две квоты.

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