Пресс-служба Международной федерации шахмат (ФИДЕ) объявила итоговый список участниц Турнира претенденток — 2024. В состав попали две представительницы России: Екатерина Лагно и Александра Горячкина.

На турнире выступят Екатерина Лагно (Россия), Александра Горячкина (Россия), Нургюл Салимова (Болгария), Лэй Тинцзе (Китай), Тань Чжунъи (Китай), Анна Музычук (Украина), Рамешбабу Вайшали (Индия), Хампи Конеру (Индия).

Турнир претенденток пройдёт одновременно с мужским Турниром претендентов со 2 по 25 апреля в канадском Торонто. Отметим, что Александра Горячкина и Екатерина Лагно принимали участие в мужском Суперфинале чемпионата России, который проходил в Государственном музее-заповеднике «Царское Село» (Пушкин).