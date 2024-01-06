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Московский ЦСКА разгромил гандболисток «Черноморочки»

Московский ЦСКА разгромил гандболисток «Черноморочки»
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Сегодня, 6 января, в матче чемпионата России среди женщин гандболистки московского ЦСКА уверенно переиграли новороссийский клуб «Черноморочка». Встреча завершилась со счётом 42:22 в пользу московской команды.

Самым результативным игроком матча стала полусредняя ЦСКА и сборной Беларуси Анастасия Кулак.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 6 января

«Черноморочка» — ЦСКА — 22:42 (13:24) (Н. Никитина — 7; Кулак — 11, Е. Ильина — 6)

Следующий матч в рамках предварительного этапа Olimpbet Суперлиги ЦСКА проведёт 10 января в Москве на волейбольной арене «Динамо». Соперником станет «Луч» (Москва).

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