Московский ЦСКА разгромил гандболисток «Черноморочки»

Сегодня, 6 января, в матче чемпионата России среди женщин гандболистки московского ЦСКА уверенно переиграли новороссийский клуб «Черноморочка». Встреча завершилась со счётом 42:22 в пользу московской команды.
Самым результативным игроком матча стала полусредняя ЦСКА и сборной Беларуси Анастасия Кулак.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 6 января
«Черноморочка» — ЦСКА — 22:42 (13:24) (Н. Никитина — 7; Кулак — 11, Е. Ильина — 6)
Следующий матч в рамках предварительного этапа Olimpbet Суперлиги ЦСКА проведёт 10 января в Москве на волейбольной арене «Динамо». Соперником станет «Луч» (Москва).