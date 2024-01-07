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Российская шорт-трекистка умерла в возрасте 20 лет

Российская шорт-трекистка умерла в возрасте 20 лет
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Союз конькобежцев России сообщил у себя на официальном сайте, что не стало российской спортсменки Анастасии Середы.

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», — сообщается на официальном сайте организации.

Анастасия являлась 20-летней спортсменкой, которая успешно выступала на национальном уровне. В соревнованиях Кубка России по шорт-треку, проходивших в 2022 и 2023 годах, она занимала призовые места в составе эстафеты, а также становилась победительницей одного из этапов соревнований на дистанции в 3000 м.

Причина смерти молодой шорт-трекистки не указывается.

В основном зачёте Середа представляла город Санкт-Петербург, а в параллельном — республику Мордовию.

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