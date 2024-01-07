«Даже не переживайте». Карлсен официально отказался от участия в турнире претендентов

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен официально подтвердил, что не будет участвовать в турнире претендентов, который пройдёт в Торонто (Канада) со 2 по 25 апреля 2024 года.

«Да, я не собираюсь играть на турнире претендентов, даже не переживайте на эту тему», — сказал Карлсен на платформе Chess.cоm (заблокирована в России с апреля 2022 года).

Напомним, в список участников турнира претендентов вошли Ян Непомнящий (Россия), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Хикару Накамура (США), Гукеш Доммараджу (Индия) и Алиреза Фируджа (Франция). Карлсена же заменит 28-летний азербайджанец Ниджат Абасов, который стал четвёртым на Кубке мира.