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Легкоатлет Савлуков: международных соревнований я не застал. Не знаю, каково это

Легкоатлет Савлуков: международных соревнований я не застал. Не знаю, каково это
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Российский легкоатлет Савелий Савлуков поделился, что ему привычно обходиться без международных стартов. Он заявил, что можно хорошо жить и без выезда за границу.

«В лёгкую атлетику я пришёл, когда на нас был уже наложен бан, международных соревнований я не застал. Я не знаю, каково это, я уже привык.

Иногда это в голову бьёт, но что поделаешь, тем более такая ситуация в стране непростая. Призовые большие, соревнования хорошие, я не жалуюсь. Будешь бежать быстро, все нормально будет, даже не выезжая за границу», — приводит слова Савлукова ТАСС.

Напомним, что 7 января на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге легкоатлет установил рекорд на дистанции 600 метров, пробежав за 1 минуту 15,02 секунды.

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