Сборная Беларуси по гандболу выиграла Кубок дружбы, победив россиян в заключительном матче

Мужская сборная Беларуси по гандболу выиграла Кубок дружбы, который проходил в Москве. В заключительном матче соревнований спортсмены обыграли россиян со счётом 32:31 и одержали свою третью победу на турнире.

Отметим, что молодёжная сборная России сегодня, 7 января, также потерпела поражение в своей встрече: спортсмены проиграли команде Ирана (27:29).

Белорусы выиграли все три матча, проходившие в рамках турнира. Второе место в Кубке дружбы заняла сборная Ирана, которая одержала две победы на соревнованиях. Национальная сборная России по гандболу стала третьей, записав на свой счёт победу в одной встрече. Замкнула турнирную таблицу молодёжная сборная России, которая не смогла добиться ни одной победы на Кубке дружбы.