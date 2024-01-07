Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная Беларуси по гандболу выиграла Кубок дружбы, победив россиян в заключительном матче

Сборная Беларуси по гандболу выиграла Кубок дружбы, победив россиян в заключительном матче
Комментарии

Мужская сборная Беларуси по гандболу выиграла Кубок дружбы, который проходил в Москве. В заключительном матче соревнований спортсмены обыграли россиян со счётом 32:31 и одержали свою третью победу на турнире.

Отметим, что молодёжная сборная России сегодня, 7 января, также потерпела поражение в своей встрече: спортсмены проиграли команде Ирана (27:29).

Белорусы выиграли все три матча, проходившие в рамках турнира. Второе место в Кубке дружбы заняла сборная Ирана, которая одержала две победы на соревнованиях. Национальная сборная России по гандболу стала третьей, записав на свой счёт победу в одной встрече. Замкнула турнирную таблицу молодёжная сборная России, которая не смогла добиться ни одной победы на Кубке дружбы.

Материалы по теме
«Я никогда не забуду этот матч!» Чем закончился женский чемпионат мира по гандболу — 2023
«Я никогда не забуду этот матч!» Чем закончился женский чемпионат мира по гандболу — 2023
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android