Иранский гандболист рассказал о плюсах и минусах визита в Россию

Голкипер сборной Ирана по гандболу Мохаммад Сиявоши Энаяти рассказал, что ему запомнилось во время визита в Россию.

«Я уже приезжал в Россию — около 10 лет назад был в Астрахани. Москва — новый город для меня. Что мне уже запомнилось здесь? Пока только арена. Москва — красивый город, но холодный и снежный. Сейчас Москва очень украшена, везде яркие огни, что немного согревало меня. У нас пока тренировки, игры. Возможно, после турнира у нас будет целый свободный день, чтобы познакомиться со столицей поближе и посмотреть на её главные достопримечательности», — сказал Энаяти в интервью Legalbet.

Напомним, в Москве проходил Кубок дружбы по гандболу. Сборная Ирана заняла второе место, одержав две победы в трёх матчах.