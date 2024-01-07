Ласицкене заявила, что пока не приняла решения о завершении спортивной карьеры

Российская прыгунья в высоту, чемпионка Олимпийских игр в Токио (Япония) в 2020 году Мария Ласицкене заявила, что пока не приняла окончательного решения о завершении профессиональной спортивной карьеры.

«Завершу ли карьеру, если российских легкоатлетов не допустят на международные турниры в 2024 году? Не хочу говорить на эту тему, потому что сама себе пока не ответила на этот вопрос», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Ранее Ласицкене говорила, что считает свою международную карьеру завершённой.

Напомним, в декабре 2023 года глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что россияне и белорусы не выступят в лёгкой атлетике на Олимпиаде в Париже (Франция), а также не будут допущены на международные турниры в ближайшее время.