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Савлуков — о рекорде Европы: был на 90% уверен в рекорде

Савлуков — о рекорде Европы: был на 90% уверен в рекорде
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Российский легкоатлет Савелий Савлуков прокомментировал установленный рекорд на дистанции 600 метров. Он заявил, что был уверен в рекорде на 90%.

«Был на 90% уверен в рекорде, надо потихоньку добавлять. Хорошо, что так получилось, вроде, ровно разложил силы. Сейчас готовимся спокойно, без резких работ. Накатываем, к февралю подойдём с идеальной формой. О суперскоростях рановато говорить», – приводят слова Савлукова соцсети ВФЛА.

Напомним, сегодня, 7 января на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге легкоатлет установил рекорд на дистанции 600 метров, пробежав её за 1 минуту 15,02 секунды. Лучшее европейское достижение принадлежит немцу Нико Мотчебону (1 минута 15,12 секунды), которое он установил в 1999 году.

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