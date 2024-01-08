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Капитан сборной России по гандболу — о Кубке дружбы: результат нас не удовлетворяет

Капитан сборной России по гандболу — о Кубке дружбы: результат нас не удовлетворяет
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Гандболист сборной России Даниил Шишкарёв подвёл итоги Кубка дружбы, который проходил в Москве.

«Понятно, что результат нас не удовлетворяет, но мы хорошо провели концовку первой половины и весь второй тайм. Эти матчи дали нам пищи для размышлений. Запомнилась игра с Ираном, местами она была грязная и провокационная, но это школа для ребят. Турнир был полезным, на будущее есть много материала для работы. Всех новичков стараемся сразу интегрировать в состав, чтобы за короткий срок успеть что-то наиграть и показать это в матчах», — приводит слова Шишкарёва «Гандбол. Быстрый Центр».

Сборная России под руководством Петковича заняла третье место на Кубке дружбы, который закончился в Москве сегодня, 7 января. Соперниками российских гандболистов были молодёжная сборная России, команды Ирана и Беларуси. Победителем турнира стала сборная Беларуси.

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