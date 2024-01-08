Завершился регулярный сезон НФЛ: результаты матчей 18-го тура, турнирная таблица

8 января завершились матчи регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
НФЛ. 18-й тур:
«Балтимор Рэйвенс» — «Питтсбург Стилерз» — 10:17;
«Индианаполис Кольтс» — «Хьюстон Тексанс» — 19:23;
«Цинциннати Бенгалс» — «Кливленд Браунс» — 31:14;
«Теннесси Тайтенс» — «Джэксонвилл Джагуарс» — 28:20;
«Нью-Орлеан Сэйнтс» — «Атланта Фэлконс» — 48:17;
«Нью-Ингленд Пэтриотс» — «Нью-Йорк Джетс» — 3:17;
«Каролина Пантерз» — «Тампа-Бэй Бакканирс» — 0:9;
«Детройт Лайонс» — «Миннесота Вайкингс» — 30:20;
«Вашингтон Коммандерс» — «Даллас Ковбойз» — 10:38;
«Сан-Франциско Форти Найнерс» — «Лос-Анджелес Рэмс» — 20:21;
«Нью-Йорк Джайентс» — «Филадельфия Иглз» — 27:10;
«Лос-Анджелес Чарджес» — «Канзас-Сити Чифс» — 12:13;
«Лас-Вегас Рэйдерс» — «Денвер Бронкос» — 27:14;
«Грин-Бэй Пэкерс» — «Чикаго Беарз» — 17:9;
«Аризона Кардиналс» — «Сиэтл Сихокс» — 20:21;
«Майами Долфинс» — «Баффало Биллс» — 14:21.
Турнирная таблица
Американская футбольная конференция
1. «Балтимор Рэйвенс» — 0,765 (доля побед).
2. «Баффало Биллс» — 0,647.
3. «Канзас-Сити Чифс» — 0,647.
4. «Хьюстон Тексанс» — 0,588.
5. «Кливленд Браунс» — 0,647.
6. «Майами Долфинс» — 0,647.
7. «Питтсбург Стилерз» — 0,588.
8. «Цинциннати Бенгалс» — 0,529.
9. «Джэксонвилл Джагуарс» — 0,529.
10. «Индианаполис Кольтс» — 0,529.
11. «Лас-Вегас Рэйдерс» — 0,471.
12. «Денвер Бронкос» — 0,471.
13. «Нью-Йорк Джетс» — 0,412.
14. «Теннесси Тайтенс» — 0,353.
15. «Лос-Анджелес Чарджес» — 0,294.
16. «Нью-Ингленд Пэтриотс» — 0,235.
Национальная футбольная конференция
1. «Сан-Франциско Форти Найнерс» — 0,706 (доля побед).
2. «Даллас Ковбойз» — 0,706.
3. «Детройт Лайонс» — 0,706.
4. «Тампа-Бэй Бакканирс» — 0,529.
5. «Филадельфия Иглз» — 0,647.
6. «Лос-Анджелес Рэмс» — 0,588.
7. «Грин-Бэй Пэкерс» — 0,529.
8. «Сиэтл Сихокс» — 0,529.
9. «Нью-Орлеан Сэйнтс» — 0,529.
10. «Миннесота Вайкингс» — 0,412.
11. «Чикаго Беарз» — 0,412.
12. «Атланта Фэлконс» — 0,412.
13. «Нью-Йорк Джайентс» — 0,353.
14. «Вашингтон Коммандерс» — 0,235.
15. «Аризона Кардиналс» — 0,235.
16. «Каролина Пантерс» — 0,118.