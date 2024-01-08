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Ронни О'Салливан вышел в четвертьфинал Masters-2024, где может сразиться с Робертсоном

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан вышел в четвертьфинальный раунд турнира серии Masters-2024, который 7 января стартовал в Лондоне (Великобритания). Напомним, это крупнейший пригласительный турнир в снукере, где играют только 16 лучших игроков мирового рейтинга.

В 1/8 финала О'Салливан со счётом 6:3 обыграл финалиста чемпионата мира 2016 года, 11-го номера мирового рейтинга, представителя Китая Дина Цзюньхуэя.

В четвертьфинале 48-летний О'Салливан сразится с победителем встречи Нил Робертсон (7-й номер мирового рейтинга) – Барри Хокинс (15-й номер мирового рейтинга).

Отметим, что действующим чемпионом данных соревнований является Джадд Трамп, который начнёт защиту титула с поединка с Кайреном Уилсоном.