Магучих и другие украинские атлеты поддержали призыв к Макрону не допускать Россию до ОИ

Украинские атлеты поддержали петицию молодёжной футбольной сборной своей страны к президенту и властям Франции с просьбой не допускать к Олимпиаде-2024 россиян и белорусов, поддерживающих СВО. Целый ряд спортсменов присоединились к открытому письму, сообщает ua.tribuna.com.

Ранее сообщалось о подписании петиции футболистами молодёжной сборной Украины, однако позже появилась информация, что свои подписи под обращением поставили более 200 украинских спортсменов и тренеров – чемпионы, медалисты и участники Олимпиад, чемпионы мира и Европы. Среди подписавшихся легкоатлеты Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук, гребец Юрий Чебан, фристайлист Александр Абраменко, дзюдоист Георгий Зантарая, боксёр Александр Хижняк и десятки других спортсменов.

Напомним, 8 декабря МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.