Призёр ОИ гимнаст Стретович объявил о завершении карьеры

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командных соревнованиях, чемпион мира 2019 года по спортивной гимнастике в командном многоборье в Штутгарте (Германия), 27-летний россиянин Иван Стретович завершил спортивную карьеру. Об этом гимнаст написал в своём телеграм-канале.

В публикации спортсмен подвёл итог карьеры, длившейся 21 год, отметил важность спортивной гимнастики для становления себя как личности, а также написал слова благодарности семье, тренерам, руководителям и всем, кто поддерживал его всё это время.

«Теперь меня ждёт новый этап, я уверен, он будет не менее интересный. Я не ухожу из спорта, я остаюсь в нём, но уже в другой роли», — написал Иван Стретович.