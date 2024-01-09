Ефимова — о подколе болеющей за «Зенит» Чикуновой: никого не хотела обидеть

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о шутке над пловчихой Евгенией Чикуновой на чемпионате России на короткой воде. Напомним, спортсменки вышли на старт соревнований в форме футбольных клубов «Спартак» и «Зенит». После заплыва Ефимова подколола болеющую за «Зенит» Чикунову, предложив показать спартаковский ромб.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

«Если честно, это всё происходит в живом моменте. Не было, естественно, никакого плана. Я просто решила выйти в майке «Спартака». Вышла, они такие: «О, классно». Запостили. Я даже не подумала о том, что это в Санкт-Петербурге будет как-то… У нас нет в плавании такого, что это прям пощёчина. До меня потом только дошло. Это всё началось, с нами начали все фотографироваться, просто по угару до меня дошло, что Женя вряд ли хорошо знает футбол (смеётся). Это была очень добрая шутка, я никого не хотела обидеть. И так и получилось, мы просто посмеялись, мы с Женей в хороших отношениях. Но плана не было, это была импровизация», — сказала Ефимова в интервью проекту «Дисциплина» во «ВКонтакте».