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«Думала, будет сложнее». Ефимова — о возвращении на соревнования спустя два года

«Думала, будет сложнее». Ефимова — о возвращении на соревнования спустя два года
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова призналась, что возвращение на соревнования далось ей легче, чем она ожидала.

«Насколько сложно было вернуться и набрать форму спустя два года? Если честно, не очень сложно (смеётся). Я думала, будет сложнее, но очень быстро поняла, что чувствую в себе силы и возвращаюсь. Буквально один старт на чемпионате России, и я почувствовала, что набираю форму ещё и морально. То есть я, просто потренировавшись два месяца, я плыву на России и беру три серебра. После этого у меня появляется уверенность в себе, и мне кажется, что меня уже не остановить», — сказала Ефимова в интервью проекту «Дисциплина» во «ВКонтакте».

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