«Думала, будет сложнее». Ефимова — о возвращении на соревнования спустя два года

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова призналась, что возвращение на соревнования далось ей легче, чем она ожидала.

«Насколько сложно было вернуться и набрать форму спустя два года? Если честно, не очень сложно (смеётся). Я думала, будет сложнее, но очень быстро поняла, что чувствую в себе силы и возвращаюсь. Буквально один старт на чемпионате России, и я почувствовала, что набираю форму ещё и морально. То есть я, просто потренировавшись два месяца, я плыву на России и беру три серебра. После этого у меня появляется уверенность в себе, и мне кажется, что меня уже не остановить», — сказала Ефимова в интервью проекту «Дисциплина» во «ВКонтакте».