Ефимова — о возвращении в спорт: у меня есть мечта — олимпийское золото

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, почему возобновила спортивную карьеру.

«Насколько правдива информация, что я вернулась, потому что вижу достойную соперницу в лице Чикуновой? Я и ушла как-то непонятно, вроде и не закончив. Мне было сначала тяжело, что нет международных стартов. Ты такой: «Ну и зачем дальше этим заниматься?». А потом я увидела, как Женя Чикунова побила рекорд мира у нас в России.

И это то время, которое я долго тренировала, когда я только переехала в Америку. Мне тренер тогда сказал, что я должна плыть 2,17. Для меня это было невозможно с моими 2,22. Мы всё равно тренировали это, я была близка, но недостаточно. И тут Женя просто плывёт и именно той раскладкой, которая была мне предсказана. И я такая: «Ну, значит, это возможно!»

Плюс ещё есть с кем соревноваться. Если бы не было, то зачем? Чемпионат России я выигрывала, мира – тоже. У меня есть мечта – олимпийское золото, которое, к сожалению, мне никак не поддаётся. И поэтому я думаю: «Значит, возможно». Есть интерес, это меня подстегнуло», — сказала Ефимова в интервью проекту «Дисциплина» во «ВКонтакте».

Напомним, в коллекции Юлия Ефимовой есть три олимпийские награды, это бронзовая медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне на дистанции 200 м брассом и две серебряные медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 и 200 м брассом.