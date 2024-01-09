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Ефимова: если нас возьмут на Олимпиаду, наши пловчихи точно составят конкуренцию

Ефимова: если нас возьмут на Олимпиаду, наши пловчихи точно составят конкуренцию
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова порассуждала о перспективах российских пловчих.

«Если нас возьмут на Олимпиаду, составят ли наши пловчихи конкуренцию? Абсолютно точно. Я смотрю по нашим брассистам, как только мы ушли, результаты сильно сбавились. У нас очень сильные брассисты, так повелось ещё с СССР. У девочек очень сильно упали результаты, пока нет конкуренции. Смотрю и мне очень обидно. Женя Чикунова уже много раз стала бы чемпионкой мира, если бы плыла на международных соревнованиях. Хотя тоже не факт. На международных соревнованиях намного больше стресса и давления», — сказала Ефимова в интервью проекту «Дисциплина» во «ВКонтакте».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпиаду в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

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