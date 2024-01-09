Ефимова: хорошо, что не взяла золото на первой Олимпиаде. Иначе бы закончила в 16 лет

Трёхкратный призёр Олимпиад, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, чего ей не хватило для победы на Олимпийских играх.

«Чего не хватило для золота на Олимпиадах? На первой мне было 16 лет. Наверное, хорошо, что я не завоевала, потому что бы точно бросила. То, что мне чего-то не хватает, постоянно держало меня в карьере. Знаю, что если бы завоевала, то всё… У меня было много мыслей закончить, вроде я бросала, потом папа уговаривал меня вернуться и доделать начатое.

Тяжело сказать, чего не хватило. На первой же Олимпиаде спали очки, но я была в финале, стала четвёртой. Хотя предварительно была по времени вторая. На второй Олимпиаде стала третьей, хорошо проплыла, улучшила свой результат, мы там втроём проплыли на две секунды лучше предыдущего мирового рекорда. В Рио-де-Жанейро до сих пор не понимаю, как доплыла до второго места. Потом коронавирус. Наверное, меня сбил лишний год, я была в идеальной форме», — сказала Ефимова в интервью проекту «Дисциплина» во «ВКонтакте».