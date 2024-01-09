World Aquatics ратифицировала мировой рекорд Климента Колесникова

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) ратифицировала мировой рекорд шестикратного чемпиона мира на короткой воде Климента Колесникова на дистанции 50 метров на спине, сообщается на официальном сайте организации.

27 июля прошлого года в финале Кубка России в Казани Колесников установил мировой рекорд – 23,55 секунды. Тем самым россиянин превзошёл достижение американского пловца Хантера Армстронга на 0,16 секунды (23,71).

«Никаких сложностей с ратификацией этого рекорда мира не было, вся процедура прошла в рабочем режиме», — приводит слова президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова «Матч ТВ».

Напомним, в 2022 году российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В 2023 году World Aquatics допустила россиян и белорусов до стартов, но только в нейтральном статусе и разрешив их выступление только в индивидуальных стартах.