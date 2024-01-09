Тренер сборной Черногории по гандболу назвал фаворитов предстоящего чемпионата Европы

Главный тренер сборной Черногории по гандболу, олимпийский чемпион – 2004 Владо Шола назвал фаворитов предстоящего чемпионата Европы.

«Большое количество сборных претендует на завоевание золота, и эти претензии обоснованы. Очевидно — датчане, французы, хозяева чемпионата — немцы… Те же исландцы явно намекают, что готовы бороться за медали. Разумеется, большие амбиции и у испанцев, и у норвежцев, да и у хорватов тоже имеются мечты. Я не буду перечислять все сборные второго эшелона, все настроены завоевать медали, а уж какого достоинства — трудно сказать. Тем не менее думаю, что в финале, вероятнее всего, сойдутся команды, которые раньше уже оспаривали золото», — приводит слова черногорского наставника «Гандбол. Быстрый Центр».

Напомним, чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдёт с 10 по 28 января в Германии. Действующим чемпионом Европы является сборная Швеции.