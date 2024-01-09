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«Ростов-Дон» продлил победную серию в Суперлиге до 11 матчей, обыграв «Черноморочку»

Сегодня, 9 декабря, в женской Суперлиге по гандболу состоялась первая встреча 20-го тура. «Ростов‑Дон» обыграл «Черноморочку» из Новороссийска. «Ростов-Дон» продлил победную серию в Суперлиге до 11 матчей.

Встреча, которая проходила в Ростове‑на‑Дону, завершилась в пользу хозяев со счётом 37:23 (19:11). Самым результативным игроком в составе «Ростов-Дона» стала Екатерина Зеленкова, которая забросила девять мячей. Вратарь хозяев Анастасия Казьменко совершила 12 сейвов.

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«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Черноморочка» (Новороссийск) — 37:23 (19:11).

Для «Ростов‑Дона» эта победа стала 11‑й кряду. Команда возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 38 очков. «Черноморочка» расположилась на четвёртом месте. У команды из Новороссийска 28 очков.