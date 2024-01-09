Призёр Олимпиады-2022 в шорт‑треке Константин Ивлиев досрочно завершил сезон

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в шорт‑треке Константин Ивлиев заявил, что вынужден досрочно завершить сезон. Причиной этому стала травма колена.

«К сожалению, мой сезон закончился, даже не начавшись. В этом сезоне не буду выступать, так как легче мне не становится», — сообщил Ивлиев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Ивлиев пропустил декабрьский чемпионат России в многоборье. Спортсмен не выступит на Спартакиаде сильнейших. Соревнования по шорт‑треку в рамках этого турнира пройдут в феврале, в Челябинске. Ивлиев стал серебряным призёром Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) на дистанции 500 метров. Также он участвовал в двух эстафетах: в составе мужской национальной команды занял четвёртое место, в смешанной эстафете – седьмое.