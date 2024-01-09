Дин Лижэнь — о любимом сопернике: я бы назвал Фируджу, потому что у него динамичный стиль

17-й чемпион мира по шахматам китайский гроссмейстер Дин Лижэнь заявил, что считает Фабиано Каруану главным фаворитом Турнира претендентов – 2024, который пройдёт в Торонто (Канада) со 2 по 25 апреля 2024 года.

«Фабиано Каруана – фаворит, потому что он отлично играет в последнее время, но, если вы спросите меня о том, кто мой любимый соперник, я бы назвал Фируджу, потому что у него динамичный стиль. И он доказал это на своём последнем турнире в Швейцарии, когда выиграл семь партий подряд. Этого довольно сложно добиться. Он опасный соперник, но в то же время против него всегда весело играть», – приводит слова Лижэня портал Chess.com.

Напомним, недавно стало известно, что Дин Лижэнь вернётся к выступлениям после продолжительного отсутствия. Китайский гроссмейстер вошёл в список участников турнира Tata Steel Chess 2024, который пройдёт в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) с 12 по 28 января.